National Treasure, Disney+ cancella ufficialmente la serie con Catherine Zeta Jones

Molto spesso decidere di creare qualcosa di serializzato collegato al cinema non funziona. A confermarlo è stata la cancellazione dopo solo una stagione di National Treasure, serie tv distribuita su Disney+ ed espansione dell'omonimo franchise cinematografico.

La serie, prodotta da Disney Branded Television e ABC Signature, raccontava la storia attraverso i giovani occhi di Jess (Lisette Olivera), una DREAMerin in cerca di risposte riguardo il passato della sua famiglia e dei suoi antenati che decide di intraprendere l'avventura più importante di tutte per svelare la verità e salvare un tesoro da secoli perduto. Alcuni filmati hanno presentato anche la villain di National Treasure interpretata da Catherine Zeta Jones.

L'idea di realizzare la serie è stata sviluppata con la voglia di rilanciare nella maniera migliore possibile una saga cinematografica di particolare successo. Bruckheimer, i Wibberley, Jonathan Littman, KristieAnne Reed e Turteltaub sono stati i produttori esecutivi della serie insieme a Rick Muirragui, che è stato anche sceneggiatore. Non è la prima volta che serie originali Disney+ vengono cancellate. L'attrazione principale della piattaforma rimangono i prodotti Marvel e Star Wars sul quale il servizio streaming continua a puntare tutte le sue forze in termini di marketing e di vendibilità.

Per diverso tempo si è pensato che Nicolas Cage potesse apparire in National Treasure in una citazione ai film originali. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!