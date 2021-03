National Treasure, Disney+ ordina ufficialmente la prima stagione della serie TV

Sapevamo già che Disney+ era al lavoro sulla serie tv di National Treasure, ma ora ne abbiamo la conferma:la piattaforma streaming ha ufficialmente ordinato una prima stagione per lo show.

Il progetto portato avanti dal produttore dell'omonima saga cinematografica Jerry Bruckheimer e dagli sceneggiatori dei film Marianne e Cormac Wibberley sarà composto da 10 episodi, ed è stato descritto come un reimagining del franchise.

Al centro del nuovo National Treasure diretto da Mira Nair (La Fiera delle Vanità, Il Fondamentalista Riluttante), che "esplorerà le questioni sempre attuali dell'identità personale e sociale, della comunità, della paternità storica e del patriottismo" troveremo Jess Morales, una ragazza di origine latinoamericane: "una sognatrice che, assieme al suo variegato gruppo di amici, parte per l'avventura della vita alla scoperta della misteriosa storia della sua famiglia, e alla ricerca di un tesoro perduto".

Bruckheimer e i Wibberley saranno anche produttori dello show assieme ad ABC Signature, mentre pare che altri sceneggiatori veterani si uniranno presto al progetto.

Intanto, per il grande schermo è sempre in lavorazione un terzo capitolo della saga di National Treasure, al quale si è da poco aggiunto Chris Bremner (Bad Boys For Life, The Secret Life of Houdini) come sceneggiatore.

E voi, che ne pensate? Vi ispira l'idea della serie Disney+? Quanto hype avete per il terzo film? Fateci sapere nei commenti.