National Treasure: Edge of History, annunciata la data della serie Disney

Edge of History è incentrata sulla Jess dell'attrice Lisette Alexis, una donna brillante e intraprendente che si lancia nell'avventura di una vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e per salvare un tesoro panamericano perduto.

Le notizie sul sequel Disney di National Treasure stanno aumentando sempre di più e dopo l'annuncio dell'ingresso nel cast di Edge of History di Catherine Zeta-Jones, ora abbiamo finalmente una data ufficiale per la première: i primi due episodi usciranno in anteprima il 14 dicembre. La notizia è arrivata, come tutte quelle targate Disney delle ultime ore, dalla convention D23 che si protrarrà fino a questa domenica.

Alla Zeta-Jones, che interpreterà Billie, una miliardaria in gamba ed esperta di antichità nel mercato nero, si affiancheranno sul set anche: Zuri Reed nel ruolo di Tasha, l'amica di Jess che si unisce alla caccia al tesoro, Antonio Cipriano (Jagged Little Pill) nel ruolo di Oren, un simpatico ma ossessionato imbranato con una conoscenza enciclopedica delle teorie complottiste e Jordan Rodrigues (The Fosters) nel ruolo di Ethan, il migliore amico d'infanzia di Jess che l'ha amata fin dal giorno in cui si sono conosciuti.

Ancora qualche settimana e potremo finalmente seguire le avventure di Jess, che dalle ultime immagini di Hedge of History pare abbiano un collegamento con Nicolas Cage ed il suo Benjamin Gates