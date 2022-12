National Treasure: Edge of History, Bruckheimer parla del vuoto lasciato da Nicolas Cage

In una recente intervista Jerry Bruckheimer ha risposto ad una domanda riguardo al peso dell'assenza di Nicolas Cage in National Treasure: Edge of History, che vede anche Catherine Zeta-Jones come antagonista (attrice che ultimamente ha interpretato il ruolo di Morticia Addams in Mercoledì di Tim Burton). Ecco cosa ha risposto Bruckheimer.

Il vuoto lasciato da un attore di tale calibro non può di certo passare inosservato. Cage è un attore iconico e soprattutto unico nel suo genere. Per farvi capire ancora di più l'incredibilità della sua persona, vi rimandiamo ad un aneddoto che ha condiviso Nicolas Cage sulla sua presunta identità aliena.

"Quando hai realizzato che non sarebbe stato nella prima stagione dello show, quali sono state le tue priorità per riempire quel vuoto, stando attento nel farlo in modo organico e per i tuoi progetti a lungo termine per la serie?"

Bruckheimer ha risposto così: "Beh, non puoi mai rimpiazzare Nicolas Cage, non c'è proprio modo di farlo, è impossibile. E' un attore iconico in tutto ciò che fa. Ma con un cast dai membri molto interessanti -- puoi spenderci molto tempo perché è uno show, non è un film di due ore. Quindi si ha l'occasione di entrare veramente in contatto con questi personaggi e capire chi sono e cosa cercano".

Per ascoltare l'intervista integrale vi consigliamo di guardare il video completo su Youtube che vi abbiamo messo in calce. Nel frattempo vi informiamo della notizia della data d'uscita della serie di Bruckheimer in Italia.