National Treasure: Edge of History, Tommy Savas nel cast della serie Disney+

Dopo la presentazione del cast di National Treasure: Edge of History e l'annuncio del ritorno di Justin Bartha nella serie di Disney+, scopriamo oggi una new entry, l'attore Tommy Savas.

Un altro nome si aggiunge al cast della serie tv di Disney+ ispirata alla saga cinematografica de Il Mistero delle Pagine Perdute.

L'attore di The Last Ship e State of Affairs Tommy Savas interpreterà infatti il ruolo ricorrente di Zeke, un ragazzo che lavora all'obitorio della città, nello show con protagonista Lisette Alexis.

National Treasure: Edge of History "esplorerà le sempre attuali questioni dell'identità personale e sociale, della comunità, della paternità storica e del patriottismo", e avrà come protagonista Jess Morales (Alexis) "una ragazza di origine latinoamericane e una sognatrice che, assieme ai suoi amici, partirà all'avventura e alla scoperta della misteriosa storia della sua famiglia e, ovviamente, alla ricerca di un tesoro perduto".

Lo show è per ora composto da una prima stagione da 10 episodi che avranno tra i suoi produttori

Jerry Bruckheimer gli sceneggiatori dei film Marianne e Cormac Wibberley, oltre ad ABC Signature.

Le riprese di National Treasure: Edge of History sono partite nel mese di febbraio 2022, ma non abbiamo ancora avuto modo di vedere un primo trailer o scoprirne la data d'uscita. Con tutta probabilità, tuttavia, il Comic-Con di San Diego che si terrà nel week-end porterà con sé nuovi aggiornamenti in merito.