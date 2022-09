National Treasure: Edge of History, ecco il trailer ufficiale della serie Disney!

Tantissimi i prodotti Marvel e Star Wars presentati nel corso del D23. Ma anche tantissimi prodotti all'interno di franchise più contenuti o pronti a essere riscoperti: come un tesoro nascosto. Stiamo parlando proprio di National Treasure: Edge of History e del suo primo trailer esteso: eccolo di seguito.

Tantissimi gli annunci che si susseguono ai vari panel Disney dal D23. Solo nella mattinata di ieri ne erano arrivati a decine per quanto riguarda l’animazione e i live-action per la fascia più giovane: da un trailer esclusivo per Haunted Mansion all’annuncio a sorpresa del nuovo musical Wish con Ariana DeBose. Per quanto riguarda la serialità, oltre al primo esperimento longform per il piccolo schermo con il Win or Lose di Pixar, gli attesissimi annunci di LucasFilm e Marvel Studios, fra i quali il primo trailer esclusivo di Ironheart.

Per quanto riguarda i franchise “minori”, alcuni hanno mostrato trailer a porte chiuse e altri li hanno distribuiti sui canali ufficiali. Per Avatar 2 si parla di CGI rivoluzionaria, “la più grande esperienza visiva nella storia dell’intrattenimento”, anche più del primo capitolo. Per lo spinoff nato dalla saga con Nicolas Cage invece, il trailer è stato reso pubblico con tutto ciò che va anticipando.

Secondo quanto anticipato, National Treasure: Edge of History sarà raccontato dal punto di vista di una giovane eroina, Jess, una sognatrice brillante e piena di risorse in cerca di risposte sulla sua famiglia, che intraprende l'avventura di una tutta la vita per scoprire la verità sul suo passato e salvare un tesoro panamericano perduto. Il trailer mostra la protagonista Lisette Olivera mentre riceve alcuni consigli da Harvey Keitel, mentre Catherine Zeta-Jones interpreta la nuova villain dello spinoff.

Altri membri del cast della nuova serie includono Jake Austin Walker, Jordan Rodrigues, Zuri Reed, Antonio Cipriano e Lyndon Smith, oltre alla star di vecchia data Justin Bartha, mostrato anche nel trailer.