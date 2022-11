National Treasure, nel nuovo poster il cast al completo! Ma per Nicolas Cage...

Si avvicina a grandi passi la première di National Treasure: Edge of History, serie revival in arrivo su Disney+ dallo storico franchise con protagonista Nicolas Cage. E ora possiamo vedere il primo poster con il cast al completo, nonché il primo dopo le dichiarazioni degli sceneggiatori sul ritorno di Cage.

Ma per lui, per chi ancora poteva sperarci, niente da fare. Almeno da quanto possiamo vedere (non tanto) da questo nuovo poster che trovate in calce all'articolo e che, per quanto ci mostri gran parte dei nuovi protagonisti e antagonisti, non potrà mai essere esaustivo. In altre parole, se anche Disney fosse riuscita a piazzare un cameo di Cage nella serie in arrivo, non sarà certo un poster fra tanti a rivelarcelo.

Ma l’intenzione di farlo tornare è forte e quasi disperata, stando alle dichiarazioni rese a Deadline nel corso del San Diego Comic-Con, dove era stata fissata al 14 dicembre la data d’uscita dei primi due episodi: "Imploreremo e supplicheremo e tutto il resto. Lo prenderemmo in due secondi. È il nostro attore preferito tra tutti. L'avevamo proposto come Ben Gates prima che fosse Ben Gates. Era già la nostra prima scelta".

A parlare erano Cormac e Marianne Wibberley, che hanno scritto le sceneggiature dei primi due film e ora sono tornati sugli script (e come produttori esecutivi) per la nuova serie Disney+. Ovviamente un collegamento con Nicolas Cage è stato creato, questo era inevitabile. Ma se non dovessimo trovarlo in questa prima stagione, l’unica speranza è che riescano a convincerlo per una seconda. Per ora non possiamo far altro che goderci il trailer di National Treasure Edge of History, in attesa dell’arrivo su Disney+.