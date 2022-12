National Treasure: nuovo filmato della serie anticipa il villain di Catherine Zeta-Jones!

Pochi giorni fa la nuova serie de Il Mistero dei Templari ha fatto il suo debutto su Disney Plus. Domani verrà invece rilasciato il terzo episodio dello show, che è stato anticipato da una clip in esclusiva da Screen Rant.

Protagonista del video è Billie, interpretata da Cahterine Zeta-Jones, che "dopo una battuta d'arresto durante la sua ricerca, ottiene un indizio da una fonte inaspettata".

La storia racconta la vita di Jess Valenzuela (Lisette Olivera), che viene stravolta quando un enigmatico sconosciuto le dà un indizio su un tesoro secolare che potrebbe essere collegato a suo padre, morto da tempo. Jess ha un talento per risolvere gli enigmi e la sua abilità viene messa alla prova quando lei e i suoi amici seguono una serie di indizi nascosti in manufatti e monumenti americani. Ma riuscirà Jess a superare in astuzia un trafficante di antichità del mercato nero in una corsa per trovare il più grande tesoro perduto della storia e scoprire la verità sul passato della sua famiglia?

Il restante cast è composto da Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker, Lyndon Smith, Harvey Keitel e Justin Bartha.

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione dei primi due episodi de Il Mistero dei Templari.