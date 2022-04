National Treasure, Justin Bartha tornerà nel ruolo di Riley Poole nella serie Disney+

La serie National Treasure in sviluppo per Disney+ si arricchisce di un volto familiare per i fan. Justin Bartha, che recitò al fianco di Nicolas Cage nei due film per il cinema, riprenderà il ruolo di Riley Poole come guest star nello show, attualmente in produzione in Louisiana. Al momento non sono stati forniti altri dettagli.

La serie Disney+ è stata ordinata lo scorso anno. National Treasure racconterà le vicende di Jesse, interpretata da Lisette Alexis, una brillante sognatrice e piena di risorse che parte all'avventura per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e recuperare un tesoro perduto. Lo show è stato descritto come 'un'espansione' del franchise cinematografico e il casting di Bartha funge anche da collegamento con i due film del 2004 e del 2007.



Catherine Zeta-Jones in National Treasure è il nome di spicco del cast che comprende anche Zuri Reed, Jordan Rodrigues, Antonio Cipriano, Jake Austin Walker e Lyndon Smith.

Cormac e Marianne Wibberley, autori delle sceneggiature dei due film, lavoreranno al progetto in qualità di produttori esecutivi insieme a Jerry Bruckheimer, che produsse entrambe le pellicole.



Justin Bartha è noto internazionalmente soprattutto per il ruolo di Doug nella trilogia di Una notte da leoni e proprio quello di Riley Poole ne Il mistero dei templari - National Treasure al fianco di Nicolas Cage. I suoi credit successivi riguardano principalmente la serie di Ryan Murphy, The New Normal, e The Good Fight.



Le riprese di National Treasure sono iniziate a febbraio, come confermato da Lisette Alexis.