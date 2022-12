National Treasure, Nicolas Cage può apparire nella serie tv? Risponde una star dello show

Dopo le parole di Jerry Bruckheimer su Nicolas Cage, anche la star della nuova serie tv National Treasure: Edge of History Antonio Cipriano ha parlato dell'attore protagonista della saga cinematografica de Il mistero dei templari.

L'attore, in un'intervista esclusiva con ScreenRant, ha parlato di una possibile apparizione di Nicolas Cage nella seconda stagione di National Treasure: Edge of History, dichiarando: "Voglio dire, ovviamente ci piacerebbe avere Nicolas Cage nella serie. Il suo personaggio è così iconico. E nella nostra storia gioca un ruolo molto importante anche se non si vede mai. Ben Gates è ancora là fuori, Nicolas Cage è ancora quel personaggio. La sua presenza è molto forte e la sua fama molto nota. Certo che ci piacerebbe averlo a bordo. Ci piacerebbe che tutti i personaggi dei film entrassero a far parte di questa storia, è lo stesso universo e ci sono infinite possibilità."

Nella prima stagione della serie tv di National Treasure Edge of History tornano dai film l'agente dell'FBI Peter Sadusky, interpretato nuovamente dal grande Harvey Keitel, e anche Riley Poole, amico intimo del Ben Gates di Nicolas Cage e suo fedele compagno di cacce al tesoro che sia nei film che nello show spin-off ha il volto di Justin Bartha.

La serie è disponibile in esclusiva su Disney Plus. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di National Treasure.