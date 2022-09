National Treasure, le nuove immagini svelano il collegamento con Nicolas Cage

Le ultime immagini di National Treasure: Edge of History, mostrate durante il D23 Expo, svelano un dettaglio che conferma una connessione della serie con il personaggio di Nicolas Cage nei film, Benjamin Gates. Lo show tv Disney+ non vedrà la presenza di Cage ma diversi colleghi del cast dei film hanno accettato di tornare.

Justin Bartha sarà in National Treasure, così come il co-protagonista del film Harvey Keitel. La speranza di avere un possibile ritorno di Nicolas Cage nel cast non è comunque tramontata, come afferma la co-creatrice Marianne Wibberly:"Se avremo una seconda stagione lo pregheremo di tornare. Lo adoriamo. È una persona meravigliosa, un grande attore. È stata la nostra prima scelta per il personaggio di Ben Gates. Non abbiamo pensato a nessun altro, ha sicuramente una grande presenza nello show".



Ma quale sarebbe l'indizio nelle foto? È semplice: il dispositivo oculare con lenti a raggi X multicolore, che permette a Gates di vedere il passato.

E proprio quel dispositivo compare nelle nuove immagini della serie Disney+. Un chiaro indizio sul personaggio di Nicolas Cage. Sarà anche il preludio ad un suo ritorno?



National Treasure: Edge of History racconta la storia di Jess Morales (Lisette Olivera), una cacciatrice di tesori, sognatrice brillante e in cerca di risposte sulla sua famiglia, che intraprende l'avventura di una vita per scoprire qualcosa di più sul suo passato e salvare un tesoro panamericano.



Scoprite trailer e poster di National Treasure: Edge of History, la nuova serie Disney+.