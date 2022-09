National Treasure: ecco il poster ufficiale e alcune foto della serie di Disney+

EW ha presentato il primo poster e alcune immagini della serie Disney National Treasure: Edge of History nella sua rubrica sui prossimi show in arrivo questo autunno.

La serie si ricollegherà al franchise nato nel 2004, dove lo storico Ben Gates, interpretato da Nicolas Cage, tentava di rubare la Dichiarazione di Indipendenza. Adesso lo show di National Treasure si collegherà alle sue origini cinematografiche, ma con qualche novità, come rivelato dai primi dettagli di trama. La prima stagione seguirà infatti Jess Valenzuela, interpretata da Lisette Olivera. Di tratta di una giovane messicana-americana che all'inizio degli eventi è "addolorata per la morte di sua madre. Non conosce suo padre, deceduto quando era giovane, ma la mamma le ha sempre detto che era un ladro sconsiderato e buono a nulla. Questo è ciò che sa, fino a quando non decide di cercare un tesoro perduto che ha dei legami con la sua storia familiare."

La co-showrunner Marianne Wibberley ha rivelato che ci saranno ben due ritorni dal franchise di film nella serie: si tratta dell'agente speciale dell'F.B.I. Peter Sadusky, interpretato da Harvey Keitel e dell'esperto di computer Riley Poole, portato sullo schermo da Justin Bartha. Quest'ultimo, a 15 anni dagli eventi dell'ultimo film, è diventato una star del suo universo, ed è ora l'autore di The Templar Treasure e Other Myths that are True.

Non tornerà, invece, Nicolas Cage, anche se le porte per lui sono aperte per delle eventuali stagioni future, come chiarito anche da Wibberley. I primi due episodi della stagione lanceranno lo show il 14 Dicembre su Disney+. Intanto cosa ne pensate delle foto pubblicate? Fatecelo sapere nei commenti! Noi vi lasciamo con il teaser trailer di National Treasure.