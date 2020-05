National Treasure: la serie tv de Il Mistero delle Pagine Perdute in sviluppo per Disney+

Nel mese di gennaio era stata data la conferma dello sviluppo di National Treasure 3, il sequel cinematografico della saga conosciuta da noi con il titolo Il Mistero delle Pagine Perdute. Adesso, non solo viene ribadita la sua realizzazione, ma anche quella di una serie tv per Disney+.

Ad averlo rivelato ai microfoni di Collider è stato il celebre produttore Jerry Bruckheimer (Pirati dei Caraibi, King Arthur), già produttore dei primi due capitoli della saga con Nicolas Cage, che avrebbe così dichiarato: "Stiamo sicuramente lavorando a un National Treasure per lo streaming, e stiamo lavorando a uno per il grande schermo. Si spera di poter realizzare presto entrambi così da potervi riportare nel mondo di National Treasure, ma sono entrambi molto attivi..."

A quanto pare, infatti, lo show ideato per la piattaforma streaming Disney+ si troverebbe a buon punto.

"La sceneggiatura della versione cinematografica è al momento in fase di scrittura. La versione televisiva è in fase di sviluppo. Abbiamo lo script del pilot e una outline per i futuri episodi".

Parlando poi del cast dei due progetti, Bruckheimer anticipa: "Quello per Disney+ avrà un cast molto più giovane. Il concept è lo stesso, ma con un cast giovane. Quello per il cinema avrà lo stesso cast".

Il franchise di National Treasure ha finora seguito le avventure dello storico Benjamin Franklin Gates (Nicholas Cage) alla ricerca di tesori nascosti o perduti in giro per l'America.

Non sappiamo di preciso come si potrebbe presentare la serie tv di National Treasure, ma come suggeriscono anche i colleghi di Collider, non sarebbe male vedere Nicolas Cage nei primi episodi, anche solo nel pilot, e passare il testimone a una nuova generazione di avventurieri.... Chissà, però, se andrà cosi.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.