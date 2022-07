National Treasure: gli showrunner della serie Disney+ vogliono il ritorno di Nicolas Cage!

Quest'anno la Disney continuerà il franchise di National Treasure con la nuova serie National Treasure: Edge of History. La serie non seguirà il personaggio di Benjamin Gates di Nicolas Cage, ma si svolgerà nello stesso mondo e nella stessa linea temporale, dato che è già stata confermata la presenza di personaggi già apparsi nei due film.

La porta è stata lasciata aperta per un eventuale ritorno di Cage in qualche veste e il team creativo di Edge of History ha espresso il desiderio di rivedere Ben Gates sullo schermo. Cormac e Marianne Wibberley hanno scritto le sceneggiature di entrambi i film di National Treasure e sono tornati nel franchise come sceneggiatori e produttori esecutivi di Edge of History. Quando Deadline ha incontrato il duo al Comic-Con di San Diego, hanno dichiarato di essere pronti a pregare Cage di riprendere il suo ruolo.

"Imploreremo e supplicheremo e tutto il resto", ha detto Marianne. "Lo prenderemmo in due secondi. È il nostro attore preferito tra tutti. L'avevamo proposto come Ben Gates prima che fosse Ben Gates. Era già la nostra prima scelta".

Inoltre, Riley Poole non sarà l'unico volto familiare a far ritorno nello show. Nel corso del San Diego Comic-Con 2022, la Disney ha ospitato un panel per celebrare National Treasure: Edge of History. Come riportato da Screen Rant, durante il panel è stata condivisa un'immagine della serie che ha svelato il ritorno di un altro personaggio dei film originali. Oltre a Bartha, Harvey Keitel riprenderà il ruolo dell'agente Peter Sadusky. Trovate l'immagine in calce a questa news.

Il teaser trailer di Edge of History mostra la protagonista della serie, Jess (interpretata da Lisette Olivera), avvicinarsi a una bacheca con diverse foto, mappe e documenti. Mira Nair (Queen of Katwe) è regista e produttrice esecutiva della serie che seguirà Jess nella sua ricerca per scoprire la verità su quel pasticcio che è la sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto.