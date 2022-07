National Treasure: trailer e poster della serie Disney, a sorpresa torna un personaggio!

Disney ha presentato al Comic-Con di San Diego e poi diffuso in streaming il primo teaser trailer ufficiale di National Treasure: Edge of History e contemporaneamente ha pubblicato anche il primo poster della serie che prende spunto dai due film con protagonista Nicolas Cage. Inoltre, un'immagine ha rivelato il ritorno di un personaggio dei film.

Il teaser trailer di Edge of History mostra la protagonista della serie, Jess (interpretata da Lisette Olivera), avvicinarsi a una bacheca con diverse foto, mappe e documenti. Mira Nair (Queen of Katwe) è regista e produttrice esecutiva della serie che seguirà Jess nella sua ricerca per scoprire la verità su quel pasticcio che è la sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto. Olivera recita accanto a Catherine Zeta-Jones, mentre Justin Bartha riprenderà il suo ruolo di Riley Poole come guest star della serie.

Inoltre, Riley Poole non sarà l'unico volto familiare a far ritorno nello show. Nel corso del San Diego Comic-Con 2022, la Disney ha ospitato un panel per celebrare National Treasure: Edge of History. Come riportato da Screen Rant, durante il panel è stata condivisa un'immagine della serie che ha svelato il ritorno di un altro personaggio dei film originali. Oltre a Bartha, Harvey Keitel riprenderà il ruolo dell'agente Peter Sadusky. Trovate l'immagine in calce a questa news.

L'esatta natura dell'apparizione di Keitel in National Treasure: Edge of History è attualmente sconosciuta. Tuttavia, sembra probabile che continuerà ad aiutare e contemporaneamente a dare la caccia a chiunque minacci di mettere in pericolo gli inestimabili tesori americani. La nuova immagine di National Treasure ha un'atmosfera più cospiratoria, forse a indicare che Keitel inizia a essere più amico che nemico dei nuovi personaggi. È probabile che Keitel partecipi solo a uno o due episodi di National Treasure: Edge of History, ma per i fan di lunga data sarà sicuramente un'emozione vederlo tornare.