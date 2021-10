National Treasure, trovata l'attrice protagonista della nuova serie di Disney+

National Treasure, la serie tv di Disney+ ispirata alla saga cinematografica con Nicolas Cage, Il Mistero delle Pagine Perdute, ha trovato la sua interprete principale. Scopriamo di chi si tratta.

L'attrice di origini messicane e statunitensi Lisette Alexis (We Need to Do Something, Total Eclipse) sarà Jess Morales, il nuovo personaggio principale nel reimagining de Il Mistero delle Pagine Perdute.

Secondo quanto riportato in precedenza, Jess è "una ragazza di origine latinoamericane, brillante e dal talento spiccato per la risoluzione di puzzle e misteri. È una sognatrice che, assieme al suo variopinto gruppo di amici, partirà all'avventura per cercare di scoprire qualcosa sulla misteriosa storia della sua famiglia... E anche su un tesoro perduto".

La serie di National Treasure è stata ordinata ufficialmente da Disney+ lo scorso marzo e sarà diretta da Mira Nair (Il Fondamentalista Riluttante, La Fiera delle Vanità). Composta da 10 episodi "si focalizzerà sulle questioni sempre correnti dell'identità individuale e sociale, della comunità, della paternità storica e del patriottismo".

Partecipano al suo sviluppo anche il celebre produttore cinematografico Jerry Bruckheimer , il regista dei film Jon Turteltaub e gli sceneggiatori delle pellicole Cormac e Marianne Wibberley.

Intanto, dal lato cinema, Nicolas Cage ha recentemente spiegato qual è secondo lui il motivo per cui non abbiamo ancora un terzo capitolo della saga, ovvero il fatto che "l'azienda non è mai stata in grado di capitalizzarlo come franchise".

Vedremo se la serie di Disney+ aiuterà in tal senso.