Nations League: cos'è, cosa si vince e dove vedere le partite (anche dell'Italia)

Jurgen Klopp proprio non ne è fan, ma la Nations League, il trofeo per nazionali della UEFA che ha sostituito le amichevoli tradizionali, ha già regalato qualche match spettacolare.

Come funziona la Nations League?

Analogamente a quanto fatto con la prima edizione della Nations League, anche quella che ha preso il via da poco prevede una suddivisione delle 55 nazionali partecipanti in leghe (A, B, C, e D), con relativo meccanismo di promozioni e retrocessione tra le varie edizioni.

Le Leghe A, B, e C sono composte da 16 squadre, suddivise in gironi da quattro, mentre le restanti sette sono in Lega D e sono state divise in due gironi: uno da quattro ed uno da tre.

Di seguito la divisione:

Lega A

Gruppo A1 : Francia, Danimarca, Croazia, Austria

: Francia, Danimarca, Croazia, Austria Gruppo A2 : Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca

: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca Gruppo A3 : Italia, Germania, Inghilterra, Ungheria

: Italia, Germania, Inghilterra, Ungheria Gruppo A4: Belgio, Olanda, Polonia, Galles

Lega B

Gruppo B1 : Ucraina, Scozia, Repubblica d’Irlanda, Armenia

: Ucraina, Scozia, Repubblica d’Irlanda, Armenia Gruppo B2 : Islanda, Russia, Israele, Albania

: Islanda, Russia, Israele, Albania Gruppo B3 : Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Romania, Montenegro

: Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Romania, Montenegro Gruppo B4: Svezia, Norvegia, Serbia, Slovenia

Lega C

Gruppo C1 : Turchia, Lussemburgo, Lituania, Isole Faroe

: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Isole Faroe Gruppo C2 : Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo, Cipro

: Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo, Cipro Gruppo C3 : Slovacchia, Bielorussia, Azerbaijan, Kazakistan

: Slovacchia, Bielorussia, Azerbaijan, Kazakistan Gruppo C4: Bulgaria, Macedonia del Nord, Georgia, Gibilterra

Lega D

Gruppo D1 : Liechtenstein, Moldavia, Andorra, Lettonia

: Liechtenstein, Moldavia, Andorra, Lettonia Gruppo D2: Malta, Estonia, San Marino

Le quattro vincitrici dei gironi A si qualificano per i playoff che si terranno a Giugno 2023, mentre le altre vincitrici dei gironi conquisteranno la promozione per l’edizione 24/25 del torneo. Le quarte classificate dei gironi A e B retrocederanno alla Lega C, mentre le quarte classificate dei gironi C andranno ad disputare i playout a marzo 2024. Le altre due squadre retrocederanno in Lega D.

Quando si gioca la Nations League?

Di seguito il calendario integrale:

Giornate 1 e 2: 1–8 giugno 2022

Giornate 3 e 4: 9–14 giugno 2022

Giornate 5 e 6: 22–27 settembre 2022

Sorteggio finals: da confermare

Semifinali: 14 e 15 giugno 2023

Finale e finale terzo posto: 18 giugno 2023

Play-out: 21–23 e 24–26 marzo 2024

Cosa si vince con la Nations League?

La vittoria della Nations League non comporta la qualificazione diretta ai mondiali. Se la squadra di Roberto Mancini dovesse portare a casa il torneo, vincerebbe un trofeo che quattro anni fa è stato sollevato da Cristiano Ronaldo ed il suo Portogallo.

Dove vedere la Nations League?

Le partite della nazionale Italiana alla Nations League saranno trasmesse come sempre da Rai su Rai 1 HD e su RaiPlay. Per gli altri match, invece, Sky ha portato a casa i diritti TV della Nations League.