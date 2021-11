Nautilus, Disney Plus Day: Shazad Latif sarà il Capitano Nemo!

Disney ha annunciato Nautilus nel corso dell'estate, ma finora gli aggiornamenti sul progetto erano stati davvero pochi: adesso, nei primi minuti del Disney Plus Day, è stato annunciato ufficialmente che Shazad Latif sarà il Capitano Nemo.

L'attore, già visto in Star Trek: Discovery e in The Pursuit of Love, interpreterà il ruolo iconico del Capitano Nemo, l’enigmatico principe indiano che ruba un fantastico sottomarino alla Compagnia delle Indie Orientali e salpa verso l'orizzonte in cerca di avventure. Inoltre, il comunicato stampa fattoci recapitare dalla Disney aggiunge anche che Michael Matthews, famoso per Love and Monsters e Five Fingers From Marseilles, dirigerà la serie tv, descritta come 'una storia di formazione inedita' ispirata al celebre romanzo “Ventimila leghe sotto i mari” di Jules Verne.

Ricordiamo che il libro era già stato la fonte di ispirazione per il classico film d'avventura 20mila leghe sotto i mari, sempre prodotto dalla Disney e con protagonista Kirk Douglas. In quel film, l'unico prodotto dalla Disney a partire sul romanzo omonimo, il Capitano Nemo venne interpretato da James Mason.

Vi ricordiamo che nel corso della giornata odierna la Disney presenterà numerosi progetti in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming on demand: in attesa dei trailer relativi alle serie Marvel, Star Wars e Pixar che arriveranno nel pomeriggio, vi abbiamo già parlato dei primi annunci del Disney Plus Day, inclusa la data d'uscita di The Last Duel di Ridley Scott sulla piattaforma.