Nautilus, perché Disney ci ha messo tanti anni per il remake di 20.000 leghe sotto i mari?

A distanza di oltre mezzo secolo dall'ultima volta, Disney sta finalmente lavorando ad un nuovo adattamento di 20.000 leghe sotto i mari, una serie tv dal titolo Nautilus. Si tratta della prima produzione tratta dal classico di Jules Verne dal 1954. Molti ricorderanno il film Disney di quell'anno che riscontrò grande successo tra il pubblico.

In quella versione il maestro ramponiere Ned Land (Kirk Douglas) e un equipaggio inviato per indagare sulle affermazioni riguardanti un mostro marino che attacca le navi nell'oceano, vengono catturati dal minaccioso Capitano Nemo (James Mason) del Nautilus. La Disney ha adattato diverse classiche storie d'avventure, in genere riavviando vecchi progetti per le nuove generazioni.



Tuttavia, 20.000 leghe sotto i mari è stata adattata da Disney soltanto una volta, proprio nel 1954. In realtà la major ci provò diverse volte ma prima venne data precedenza a Pirati dei Caraibi e poi nessun progetto superò mai la fase di pre-produzione Ora questa nuova serie live action in 10 episodi intitolata Nautilus, come il celebre sottomarino progettato e comandato dal Capitano Nemo.

Lo show mostrerà al pubblico gli eventi che hanno portato a 20.000 leghe sotto i mari. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Nautilus descriverà nei dettagli Nemo come un principe indiano che ha perso il suo diritto di primogenitura, è diventato prigioniero della Compagnia delle Indie Orientali ed è ora un uomo in cerca di vendetta sulle persone che gli hanno preso tutto. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2022.



