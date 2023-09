Avete visto la nave di Roger nel live action di One Piece? Ecco dov'era!

Se c'è una cosa che il live action di One Piece su Netflix ha fatto bene è nascondere i dettagli. Nella serie è pieno di piccole chicche per i fan del manga e dell'anime, e fra queste c'è una delle navi più famose dell'opera: quella di Gol D. Roger, Re dei pirati.

Non era facile da beccare, lo ammettiamo, anche perché gli showrunner Matt Owens e Steven Maeda, assieme allo zampino di Eiichiro Oda, l'hanno addirittura inserita in due momenti diversi di One Piece su Netflix. E quindi dove possiamo scovare la Oro Jackson, la leggendaria nave di Gol D. Roger?

Intanto è una delle prime cose che vediamo a serie iniziata, perché c'è un suo disegno nella mappa che apre il live action di One Piece. La vediamo in piccolo, è vero, ma le fattezze e il colore sono proprio quelle della Oro Jackson di Roger. Era anche giusto iniziare ancor prima di vedere il Re dei pirati con la sua nave, seppur in forma di disegno su una mappa.

E la seconda volta? Forse un po' più nascosta perché a schermo ci sono tantissime cose, ma la Oro Jackson la ritroviamo nella villa di Kaya durante l'arco di Kuro e Usopp. La nave di Roger è infatti fra i dipinti sui muri della grande casa, e la si può intravedere in alcune scene. Un elemento che ha senso all'interno della villa perché i genitori di Kaya erano proprietari del porto dove costruivano le navi, e quindi avere il dipinto di uno dei velieri più famosi nella storia di One Piece è un bel tocco da dare all'abitazione.

Ma la vera domanda è: voi l'avevate beccata la nave di Gol D. Roger? Intanto se ancora non l'avete letta ecco la nostra recensione di One Piece, assieme a tutti gli easter egg di One Piece su Netflix.

Diteci se avevate scovato la Oro Jackson qua nei commenti!