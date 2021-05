Naya Rivera, l'ex marito ricorda la star di Glee per la Festa della Mamma

Nella giornata di ieri tantissime persone in tutto il mondo hanno celebrato la Festa della Mamma con post e storie sui social network in onore delle proprie mamme. L'ex marito della star di Glee Naya Rivera, Ryan Dorsey, ha deciso di dedicare un post all'attrice, scomparsa in circostanze tragiche lo scorso anno, che ha commosso i fan.

Ryan Dorsey ha pubblicato una foto di Naya Rivera mentre mangia un dolce insieme al loro figlioletto di 5 anni:"Oggi non possiamo usare la parola felice, ma ti diciamo grazie per essere una madre e per avermi donato questo ragazzo dolce e fantastico" ha scritto Dorsey nella didascalia della foto.

Il piccolo Josey ha vissuto in prima persona la tragedia della morte della madre; il bimbo era infatti insieme a Naya Rivera durante l'escursione al lago Piru, nelle cui acque l'attrice è scomparsa. Josey è stato trovato a sonnecchiare sulla barca e recuperato dai soccorsi.

Naya Rivera è scomparsa a soli 33 anni ed è stata una delle star più note della serie tv Glee, uno degli show più amati degli ultimi anni sul piccolo schermo.

Il corpo di Naya Rivera è stato trovato dopo cinque giorni e secondo le indagini sarebbe riuscita a riportare sulla barca il figlio prima di essere trascinata dalle correnti.



A dicembre il cast di Glee ha annunciato una raccolta fondi in onore dell'attrice e compagna di set.