Naya Rivera, l'omaggio di Demi Lovato: 'Hai ispirato tantissime donne'

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Naya Rivera, 33enne star di Glee il cui corpo è stato ritrovato privo di vita nella giornata di lunedì dopo la sparizione di alcuni giorni prima sul lago Piru in California. Nelle ultime ore sono stati molti i messaggi di cordoglio postati sul web da fan e personaggi famosi.

Uno dei più toccanti arriva dalla collega Demi Lovato, che con Naya Rivera ha condiviso, seppur per soli quattro episodi, il set di Glee. L'attrice ha postato alcune immagini su Instagram, che si possono vedere anche in calce alla news, parlando dell'importanza del lavoro di Rivera per la comunità latina e per quella LGBTQ+.

"RIP Naya Rivera" recita la didascalia. "Ricorderò per sempre l'opportunità che ho avuto di interpretare la tua ragazza in Glee. Il tuo personaggio è stato rivoluzionario per un sacco di ragazze queer non dichiarate (come ero io all'epoca) e dichiarate, e la tua ambizione e i tuoi successi sono stati fonte di ispirazione per donne latine di tutto il mondo. Il mio pensiero in questo momento va ai tuoi cari."

Sono ancora in corso, intanto, le indagini per chiarire la dinamica della morte di Naya Rivera: l'autopsia ha confermato che non è stato un suicidio, e prende corpo l'ipotesi che l'attrice, dopo aver messo in salvo il figlio Josey di quattro anni, sia stata travolta dall'acqua senza riuscire a salvarsi.