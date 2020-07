Naya Rivera, Ryan Murphy e gli autori di Glee si prenderanno cura del figlio: ecco come

Dopo qualche giorno di ricerche è stato ritrovato il corpo di Naya Rivera, attrice diventata famosa per il suo ruolo in Glee e madre di un bambino di quattro anni. Ryan Murphy e altri hanno quindi deciso di raccogliere dei fondi per aiutare suo figlio.

La notizia della morte di Naya Rivera ha sconvolto tutti i colleghi e i fan della serie prodotta da 20th Century Fox, anche a causa della giovane età dell'attrice, deceduta durante una nuotata nel lago Piru. Secondo quanto raccontato dal figlio, Naya avrebbe spinto il bambino verso la barca, prima di annegare nel lago.

I tre autori di Glee, Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan hanno quindi deciso di condividere questo messaggio: "Stiamo soffrendo molto per la morte della nostra amica Naya Rivera. Quando avevamo scelto di farla partecipare a Glee non era una serie regular, aveva poche battute, ma sono bastati un paio di episodi per farci capire che avevamo trovato una star e una delle persone più talentuose con cui avremmo mai lavorato. Sapeva recitare, ballare e cantare, raccontare battute e sapeva farti commuovere".

Nel messaggio vengono poi elencate le performance più famose di Naya nelle puntate della serie, prima di rivelare che i tre autori stanno creando un fondo per il figlio dell'attrice, che verrà usato per pagare i suoi studi. Nei giorni scorsi anche il cast di Glee aveva dato il suo addio a Naya Rivera, ritrovandosi sulla riva del lago Piru.