Nazanin Boniadi, la star de Gli Anelli del Potere con Olivia Colman per le donne iraniane

A seguito della morte di Mahsa Amini, una donna di 22 anni arrestata dalla polizia religiosa per non aver indossato correttamente il velo, in Iran sono iniziate delle violente proteste contro il regime teocratico che governa il paese e così, molte star dello spettacolo hanno voluto esprimere la loro vicinanza a questa popolazione da tempo oppressa.

Tra queste ci sono anche Olivia Colman e Boniadi Nazanin, entrambe ambasciatrici di Amnesty International per i diritti umani, che sono apparse in un video insieme agli attori Brian Cox, James Cromwell, Nasim Pedrad, Jessie Williams, Bradley Whitford e molti altri, descrivendo in dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte della giovane ragazza e esortando i cittadini di tutto il mondo a mostrare il proprio sostegno alla popolazione iraniana e far in modo che le luci dei riflettori non si spengano in questa battaglia per la libertà.

"Invito VOI ad unirvi a noi e prendere parte al Global Day of Action for Iran, sabato 1 ottobre. In Iran è in corso una rivolta di massa, innescata dalla morte di Mahsa Amini. Tienetevi informati, condividete e mantenete vivo questo movimento".

Presto vedremo Olivia Colman in Secret Invasion mentre Nazanin Boniadi è nel cast de Gli Anelli del Potere. Le due attrici nonostante i loro molteplici impegni trovano comunque il tempo di di dar voce a chi non ne ha, difendendo i diritti dei più deboli.