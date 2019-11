NBC annuncia una nuova serie intitolata Adam and Eva

Si arricchisce il catalogo di NBC: dopo aver cancellato la serie TV Sunnyside, la famosa emittente televisiva ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo show intitolato Adam and Eva e ispirato all'omonimo programma olandese.

La trama è una trasposizione della storia di Adamo ed Eva e sarà ambientata ai giorni nostri. Produttori esecutivi saranno Rob Golenberg, Alon Aranya e David Janollari. Creatore della serie sarà invece Mike Daniels, famoso per il suo lavoro in "The Village". L'opera era stata proposta al canale Fox già da diversi anni, ma dopo una iniziale valutazione positiva da parte del network, i lavori si sono improvvisamente fermati. L'autore descrive la serie come un'opera divertente ed emozionante che racconta l'epica storia d'amore e la vita di due completi sconosciuti, i cui continui incontri sembrano essere segnati dal fato e porteranno entrambi a credere di avere un destino in comune. Sarà ispirata all'omonimo show olandese premiato da diversi critici come uno dei migliori programmi andati in onda in TV dal 1990 ad oggi.

Non conosciamo ancora i nomi degli interpreti dei due personaggi e l'eventuale data di uscita, nel frattempo il canale in cui andrà in onda Adam and Eva sta producendo una serie ispirata a Serendipity, film del 2001 con protagonisti John Cusack e Kate Beckinsale.