NBC ha annunciato il rinnovo del revival di Will & Grace per una terza stagione

continua a cavalcare l'onda del successo di, popolare serie andata in onda dal '98 al 2006. A due episodi di distanza dal finale dell'attuale revival e a sei mesi dal debutto della nuova stagione già annunciata, l'emittente americana ha deciso di rinnovare la celebreper un terzo ciclo di episodi che debutterà nel

"Per quanto mi riguarda, non riusciamo ad avere abbastanza di Will & Grace e altri 23 episodi sono musica per le mie orecchie", ha detto in un comunicato il presidente della NBC Entertainment Robert Greenblatt. "Siamo eternamente grati che Debra, Eric, Sean e Megan si sentano allo stesso modo e volevano mantenere in vita questa buona cosa. Sono sopraffatto dalla risposta euforica che il nuovo show ha ricevuto dalla stampa e dal pubblico, e i miei complimenti vanno all'impareggiabile team di scrittura di Max Mutchnick e David Kohan, così come alla regia brillante di Jimmy Burrows, per aver costantemente messo in scena uno dei migliori spettacoli in televisione".

Il tanto chiacchierato revival della sitcom, che chiuderà l'attuale arco narrativo il 5 aprile, ha fatto registrare un rating di 3.1 tra la fascia 18-49, venendo seguita da ben 9.8 milioni di telespettatori. La seconda stagione, decima se teniamo conto di quelle passate, era già stata annunciata nei mesi scorsi e debutterà nell'autunno del 2018 con 18 episodi.

L'annuncio del rinnovo di Will & Grace è stato accompagnato da alcune voci secondo cui la NBC stia segretamente lavorando al revival di altre due serie molto seguite: Mad About You e The Office.

