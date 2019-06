NBC batte CBS negli ascolti del martedì sera grazie ad America's Got Talent

Nella battaglia d'ascolti del martedì sera, è il network NBC a portare a casa la vittoria grazie ad America's Got Talent, che supera il campione di casa CBS, Il Grande Fratello.

L'ultima stagione di America's Got Talent primeggia nella programmazione del martedì, confermando il dominio di NBC nella fascia primetime con quasi 10 milioni di spettatori (1.6 di rating).

Un aiutino potrebbe essere arrivato dalla nuova competizione di composizione canora, Songland, che per la terza settimana consecutiva ha totalizzato un rating di ascolti pari allo 0.9 (all'incirca 4 milioni e mezzo di spettatori).

CBS è invece di nuovo al secondo posto, nonostante la season premiere della ventunesima stagione de Il Grande Fratello, che ha fatto registrare 1.2 di rating (4.89 milioni di spettatori), e un nuovo episodio di Blood & Treasure (leggi del rinnovo di Blood & Treasure per una seconda stagione) che ha fatto segnare 0.4 di rating (3.2 milioni di spettatori).

Il resto della serata sembra aver favorito abbastanza anche The 100 su The CW (con un rating di 0.2, 630.000 spettatori), e le repliche di vari show, da quelle di The Flash (in attesa della nuova stagione, potete leggere i rumor sui probabili villain) a quelle di Modern Family, The Goldbergs e Black-ish (ABC).