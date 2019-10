NBC cancella Sunnyside, al suo posto l'ultima stagione di Will & Grace

Il prossimo e quarto episodio di Sunnyside sarà l'ultimo a essere trasmesso in onda da NBC, in quanto il network ha rimosso la serie dal suo palinsesto rimpiazzandola con l'undicesima e ultima stagione di Will & Grace.

I deludenti risultati di ascolto e pubblico per Sunnyside ne hanno infatti decretato la fine prematura e i sette episodi rimanenti saranno visibili esclusivamente online sulla app della NBC e su NBC.com. Al momento dell'annuncio la sit-com era ancora in piena fase di produzione e in aggiunta ai suoi dieci episodi preventivati ne sarà realizzato un altro che fungerà da epilogo per la serie.

Sunnyside ha infatti debuttato lo scorso mese segnando 1.77 milioni di telespettatori totali con un rating piuttosto deludente di 0.4: un risultato che l'ha vista nominata come ‘nuova serie meno seguita’ tra tutte quelle dei quattro network nazionali. Al suo terzo episodio, lo show ha racimolato solo 1.18 milioni di telespettatori totali con un rating sceso ancora a 0.3.

La NBC quindi darà il via al suo posto alla undicesima e ultima stagione di Will & Grace, la terza per quanto riguarda l'operazione revival della serie, anche poiché questa lo scorso anno è andata molto meglio di Sunnyside totalizzando ascolti praticamente doppi di pubblico. Will & Grace farà quindi il suo debutto su NBC il 24 ottobre prossimo. Nel cast apparirà anche Billie Lourd seguendo le orme della nonna Debbie Reynolds.

Kal Penn, protagonista di Sunnyside, tuttavia non si è lasciato scoraggiare e ha annunciato tramite il suo account Twitter di essere già al lavoro per cercare una nuova casa alla serie: "Ci sarà un undicesimo episodio, ma cercheremo di vendere la serie altrove. Adoro i nostri incredibili scrittori, così come il cast e tutto il gruppo. Guardateci online su NBC".