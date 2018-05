NBC ha cancellato Taken: futuro in un altro network?

NBC ha ufficialmente cancellato la serie tv Taken dopo solo due stagioni. La decisione del network era nell'aria da tempo, ed anche i fan attendevano solo l'ufficialità, che è arrivata nella giornata di ieri.

Tratta dalla trilogia cinematografia omonima ed interpretata da Liam Neeson nei panni di Bryan Mills, nella serie tv il protagonista era interpretato da Clive Standen. Lo show televisivo si concentrata su una versione più giovane di Mills, agli albori della sua carriera come agente speciale dell'intelligenze al servizio di Cristina Hart.

A questo punto non è noto quale sarà il futuro di Taken. In molti infatti sono convinti che un'eventuale terza stagione sia pronta ad approdare su qualche altro canale televisivo, ma pesano sulla decisione gli ascolti. La seconda stagione aveva infatti una media di circa 3 milioni di spettatori a settimana, contro i 5 milioni della prima.

Gli episodi finali della seconda stagione di Taken saranno mandati in onda sabato 26 Maggio su NBC, in attesa di scoprire il futuro definitivo della serie, che è distribuita da Universal Television. Come dicevamo poco sopra, però, un eventuale approdo su un'altra rete sarà sicuramente soggetto ad una profonda revisione del progetto, che dovrà fare di più per ottenere il riscontro sperato.