NBC ordina Langdon, la serie TV prequel de Il Codice Da Vinci

NBC ha appena ordinato il pilot di Langdon, una nuova serie TV che fungerà da prequel de Il Codice Da Vinci. Si tratta della storia del giovane Robert Langdon, appunto, il personaggio che nella serie di film tratti dai libri di Dan Brown è stato interpretato da Tom Hanks.

Lo stesso Dan Brown aveva scritto una storia prequel delle avventure di Langdon, Il Simbolo Perduto, ma la serie TV dovrebbe seguire un'altra storia, sempre basata sul personaggio esperto di simbologia religiosa che abbiamo imparato a conoscere, e che dovrà risolvere una serie di enigmi per salvare il suo mentore rapito e sventare una pericolosa cospirazione.

A scrivere e sceneggiare la storia saranno Dan Dworkin e Jay Beattie, co-creatori di Scream, mentre i produttori esecutivi saranno lo stesso Dan Brown, Ron Howard, Birian Grazer, Anna Culp e Samie Falvey. È ancora presto invece per parlare del cast e della data d'uscita.

I libri di Dan Brown hanno venduto decine di milioni di copie in tutto il mondo, e come dicevamo hanno ricevuto tre adattamenti cinematografici, tutti con Tom Hanks, che ha ricevuto il Golden Globe alla carriera, come protagonista: Il Codice Da Vinci (qui la nostra recensione de Il Codice Da Vinci), Angeli e Demoni e Inferno. Riuscirà questa nuova serie prequel ad appassionare i fan dei libri e dei film su Robert Langdon?