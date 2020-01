NBC ordina tre nuove commedie, coinvolto il creatore di Brooklyn nine-nine

La rete NBC ha commissionato la produzione degli episodi pilota di tre nuove serie comedy, i cui autori fanno parte di un gruppo di creativi che hanno già lavorato con il network del Pavone. Uno dei tre piloti sarà prodotto da Dan Goor, co-creatore della fortunata Brooklyn Nine-Nine, di cui è attesa la settima stagione.

Il progetto di Dan Goor, scritto per Universal TV insieme a Phil Jackson (anche produttore esecutivo) e ancora senza titolo, sarà una commedia a camera singola. Viene descritta come una storia corale, incentrata su un gruppo di amici neri, e descriverà le loro vite e i loro appuntamenti.

Un altro dei piloti in cantiere è quello di Crazy for you, altra serie a camera fissa scritta e co-prodotta da Rachele Lynn, già sceneggiatrice di Silicon Valley e produttrice del Saturday Night Live. Il progetto, realizzato con Universal Television, Broadway Video e Sethmaker Shoemeyers Productions, ruota intorno alla figura della single Daisy, che si rimette in gioco sentimentalmente scoprendo però che la dinamica degli appuntamenti è profondamente cambiata. Sentendosi un po' arrugginita, avrà bisogno del sostegno dei suoi amici per superare il trauma dei primi appuntamenti.

Infine, ancora una single-cam comedy, intitolata Someone out there. Basata sul format spagnolo Pequenas Coincidencias, creato dall'attore Javier Veiga, è una commedia romantica su due adulti sui generis che accettano la sfida di provare a diventare le migliori versioni di se stessi per trovare l'amore e magari trovarsi l'un l'altro.

Tra gli altri progetti della NBC attualmente in cantiere, da segnalare anche la serie MacGruber con Will Forte, per il nuovo servizio streaming del network.