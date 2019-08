La NBC sta producendo una serie basata sul film Serendipity

La NBC sta sviluppando una serie basata sul film del 2001 Serendipity e dovrebbe arrivare il prossimo anno. Il progetto viene dalla Miramax Television, la cui divisione cinematografica aveva prodotto il film romantico che vede per protagonisti John Cusack e Kate Beckinsale. In Italia è conosciuto come Quando l'amore è magia - Serendipity.

Serendipity è la storia di una coppia, Harry e Clare, che si innamora nel corso di una notte fatidica ma poi viene separata dalle circostanze. I due impiegheranno anni per riuscire a ritrovarsi.

La scrittura della serie è stata affidata a Jonny Umansky, che figurerà anche come produttore esecutivo. “Sono pazzamente innamorato di questo film da oltre di metà della mia vita”, ha dichiarato Umansky. “Il mondo ha bisogno di uno show come Serendipity e le storie d’amore che abbiamo in cantiere sono grandi, audaci e piene fino all’orlo di eccentricità e meraviglia”.



Nei giorni scorsi l’emittente NBC ha annunciato anche un altro progetto basato su un film e sarà un aggiornamento ai giorni nostri di St. Elmo's Fire (1985).

La Miramax, invece, ha in lavorazione Jay and Silent Bob Reboot, di cui potete vedere il trailer ufficiale, presentato durante il Comicon di San Diego e dove compare anche Ben Affleck. Il nuovo film di Kevin Smith vedrà anche il ritorno a sorpresa di Matt Damon, dopo che sono stati superati i dissapori del passato.