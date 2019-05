NCIS 16: un ritorno inaspettato nel promo del finale di stagione

NCIS sta per avviarsi al finale della stagione numero 16. Lo show con protagonista Mark Harmon ha perso diversi protagonisti amati dal pubblico nel corso della sua lunga storia. Da DiNozzo a Abbey fino a Ziva David. Sono diversi i personaggi che hanno abbandonato la serie nel corso delle stagioni. Ora invece potrebbe esserci un ritorno inaspettato.

Diana Sterling, ex-moglie di Jethro Gibbs, interpretata da Melinda McGraw, è morta nell'episodio 'Check' andato in onda nel 2015, colpita alla testa da un cecchino. Ma nel video promo dell'episodio numero 24 della sedicesima stagione, intitolato 'Daughters', incredibilmente il personaggio compare alla porta di Gibbs, lasciando increduli gli spettatori nonché lo stesso protagonista della serie.



"Non sta succedendo" ripete Gibbs mentre le sta davanti. Non è chiaro come il personaggio sia tornato nello show. Si tratta di un'allucinazione di Gibbs? Certo, se Diane tornasse da un destino che sembrava segnato non sarebbe la prima volta in questa stagione per NCIS.

La trama dello show ha recentemente confermato che Ziva David è ancora viva, sebbene non ci sia stata alcuna indicazione ufficiale circa il ritorno di Cote de Pablo nel cast.

Dopo il rinnovo per la sedicesima stagione, il mese scorso la CBS ha annunciato che NCIS è stata rinnovata per una diciassettesima stagione.

"NCIS è stata un gigante mondiale per quasi due decenni: i suoi spettatori sono chiaramente i più fedeli di qualsiasi dramma televisivo, sono appassionati dei personaggi, delle dinamiche della trama e della narrazione" ha spiegato Kelly Kahl, presidente di CBS.

Anche gli spin-off, NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans sono stati rinnovati per la stagione televisiva 2019-2020.

NCIS ha fatto registrare in passato svolte inaspettate della trama. Tra queste anche l'addio di Pauley Perrette.