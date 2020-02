NCIS 17: aggiornamenti sulla reunion di Ziva con Tony e Tali a Parigi

L'ultima volta che i fan di NCIS - Unità anticrimine hanno visto Ziva (Cote de Pablo), era pronta a riunirsi con la propria famiglia a Parigi. Gli spettatori attendevano con ansia il ricongiungimento di Ziva con Tony DiNozzo (Michael Weatherly) e la loro figlia, Tali. In queste ore ci sono aggiornamenti in relazione proprio a questa reunion.

Una reunion che si sarebbe svolta fuori dallo schermo. Nel sedicesimo episodio della diciassettesima stagione di NCIS - Unità anticrimine, intitolato 'Ephemera', il team riceve un aggiornamento sulla vita della famiglia a Parigi, tramite lettere di ringraziamento di DiNozzo sr. (Robert Wagner).

"Senior è ancora a Parigi con la famiglia" riferisce Palmer (Brian Dietzen) "Apparentemente con la reunion di Ziva con Tony e Tali, l'NCIS l'ha reso il nonno più felice di sempre".



A parte questo dettaglio, è facile presumere che Tony e Ziva si stiano godendo finalmente una felice vita insieme con la loro figlia, senza che ci sia qualcuno che vuole ucciderli e senza che nessuno di loro debba falsificare la propria morte. A questo forse sarebbe meglio che non si vedano più nella serie, perché in caso contrario vorrebbe significare 'guai in vista'.

I produttori esecutivi Steven D. Binder e Frank Cardea avevano in precedenza dichiarato a TVInsider che Wagner tornerà in NCIS - Unità anticrimine nel corso della stagione:"Viene introdotto per un motivo personale e poi viene coinvolto nella trama del caso di puntata" ha spiegato Cardea.

In passato si era già parlato di una reunion tra Tony e Ziva mentre Cote de Pablo rivelò di non aver avuto altra scelta quando dovette lasciare la serie.