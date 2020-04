NCIS 17, cambia la programmazione: dal 17 aprile il venerdì in prima serata su Rai 2

Tornano in tv stasera, venerdì 17 aprile, gli episodi della stagione 17 di NCIS - Unità anticrimine, trasmessi in prima visione assoluta per l'Italia da Rai 2. Cambia però il giorno della messa in onda, che si sposta dal tradizionale sabato sera alla prima serata del venerdì.

La diciassettesima stagione di NCIS è tra le tante produzioni televisive o cinematografiche che hanno dovuto fare i conti con la pandemia del Coronavirus, che ha stravolto i ritmi lavorativi e condizionato la vita, anche professionale, di milioni di persone. La produzione è infatti stata interrotta prima del previsto e l'episodio finale sarà inserito nella stagione 18.

La stessa messa in onda della serie in Italia è stata condizionata dall'emergenza: dopo il debutto avvenuto a febbraio e i primi episodi, infatti, Rai 2 ha preferito mandare in onda il sabato sera programmi di informazione e di approfondimento sull'emergenza COVID-19, sacrificando per qualche tempo NCIS.

L'episodio di NCIS del 17 aprile è il quinto ed è intitolato Un brutto risveglio. La sinossi della puntata recita: "Dell'omicidio di Jo Cortez, un bizzarro ammaestratore di corvi, è accusata il caporale Alimote, poiché nel suo frigorifero viene rinvenuta la pistola con cui è stato commesso il delitto..."

Negli Stati Uniti, lo show è trasmesso dalla CBS. Anche Christopher Lloyd è nel cast di NCIS 17 come guest star.