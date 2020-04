NCIS 17, il vero episodio finale sarà inserito nella prossima stagione

Tra le tante produzioni colpite dall'emergenza Coronavirus c'è anche la diciassettesima stagione del poliziesco procedurale NCIS , che ha dovuto chiudere in anticipo rispetto ai programmi originali. L'intenzione degli autori, però, è di mandare in onda quello che sarebbe dovuto essere il vero finale durante la prossima season.

A confermarlo, il co-showrunner Frank Cardea e la produttrice esecutiva Gina Monreal, intervistati da TV Line. L'episodio, spiegano i due, avrebbe dato un senso di chiusura alla stagione, oltre a fornire importanti rivelazioni: "Il finale che avevamo concepito non si sarebbe chiuso con un cliffhanger ma era stato programmato per avere una conclusione sorprendente". Nello specifico, Cardea si riferisce a una "rivelazione/sviluppo" che al momento resta tutta da scoprire.



Per questo motivo, quando riprenderanno le riprese, il finale di stagione sarà una delle prime cose a essere girate e verrà inserito nella prima parte della diciottesima stagione, anche se, come ha dichiarato Cardea, "probabilmente verranno rivalutati alcuni aspetti quando giungerà il momento". L'episodio 17x22, invece, sarebbe dovuto essere il numero 400, un traguardo di tutto rispetto per la serie e i due hanno anticipato che verrà girato subito dopo il finale e che sarà trasmesso come secondo episodio della prossima stagione.



Ricordiamo che ancora oggi NCIS fa registrare ottimi ascolti e che quest'anno ha potuto vantare la presenza di Christopher Lloyd come guest star.