NCIS 18, un amato personaggio ha lasciato lo show nell'ultimo episodio

Uno dei personaggi più amati di NCIS ha salutato la serie nell’ottavo episodio della diciottesima stagione intitolato True Believer. È stato un addio agrodolce che lascia comunque la porta aperta per un possibile ritorno.

Maria Bello era entrata nel cast di NCIS durante la quindicesima stagione per interpretare il ruolo della psicologa forense Jacqueline “Jack” Sloane, l’episodio 18x08 si è aperto con lo psicologa che stava pensando di tornare ad uno stile di vita più pacifico e aveva anche fatto un'offerta per una proprietà in Costa Rica.



Tuttavia, il suo programma è stato momentaneamente interrotto da una svolta drammatica quando dall'Afghanistan è arrivata la notizia che uno scuolabus pieno di ragazze era stato dirottato e un messaggio sul finestrino diceva: "SLOANE NCIS”.



A questo punto Sloane e Gibbs si sono recati in Afghanistan per cercare di capire dove erano stati portati gli ostaggi, la psicologa credeva che la sua vecchia amica Darya fosse in qualche modo coinvolta.



Ma quando un live streaming mostra le ragazze messe all'asta e il cadavere di Darya è apparso nel villaggio con un altro messaggio: "Vai a casa o ci sarà altro sangue", Jack ha avuto una sorta di mini esaurimento. Superandolo con qualche difficoltà, lei, Gibbs e una squadra di marines alla fine rintracciarono le giovani, prima che Gibbs si renda conto che Jack non tornerà a casa con lui. Resterà in Afghanistan e continuerà a lavorare lì.



"Ho detto che avevo bisogno di un cambiamento! Ho adorato il mio tempo con l'NCIS...non hai più bisogno di me. Non appartengo a una scrivania. E hai ragione, stavo correndo e non voglio più. Voglio fare la differenza qui” dice a Gibbs che la bacia prima di salutarla.

La sfortunata serie di storie d’amore di Gibbs continua ma almeno Jack è viva, quindi c'è sempre speranza di vederla tornare o di riportare la squadra in Afghanistan.



Bello ha pubblicato anche un post su Instagram per salutare il suo personaggio che potete vedere in calce alla notizia.



La diciottesima stagione di NCIS ci farà fare anche un salto nel passato, scoprite tutti i dettagli su NCIS nel nostro approfondimento.