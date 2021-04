NCIS 18, Wilmer Valderrama sul finale di stagione: 'Sarà un episodio controverso'

Wilmer Valderrama è decisamente entusiasta del finale della diciottesima stagione di NCIS - Unità Anticrimine, ma ci tiene ad avvertire: ci sarà parecchio da discutere dopo la visione.

Promette un finale di stagione col botto, l'interprete di Nick Torres nella popolare serie tv di CBS NCIS - Unità Anticrimine.

Giunta ormai alla sua diciottesima stagione (e già rinnovata per una diciannovesima), pensereste che non c'è ancora molto che possa cogliere di sorpresa e far saltare sulla sedia il pubblico dello show. E invece...

"Sai che c'è, vi dirò qualcosa: non è un episodio che vorrete registrare e guardare in un secondo momento" afferma ridendo Wilmer Valderrama durante una recente intervista con TV Line "Perché fidatevi, ci saranno dei grandi, grandi, grandi spoiler. È un episodio che va seguito in diretta".

E continua, lodando il team creativo della longeva serie poliziesca, strizzando l'occhio ache alla sua fedele fanbase: "Credo che gli sceneggiatori abbiano fatto un lavoro incredibile nel metter su qualcosa che la pandemia ci ha tolto lo scorso anno, un vero finale di stagione. E credo che combinerà molti dei semi piantati un precedenza, durante le ultime due stagioni, e darà ai fan un vero finale. Uno di quelli esplosivi, che uno show i cui fan sono così leali merita di avere".

"Daremo alle persone tanto di cui parlare. Non sono uno di quelli che di solito fomenta l'hype dicendo 'Dovrete aspettare per scoprirlo', ma ragazzi, questo episodio è davvero imprevedibile. Vi prometto che non vi potete aspettare ciò che accadrà" aggiunge poi, concludendo "È un episodio davvero badass, carico di emozioni e anche controverso. Ci sarà dell'azione, delle cose che i fan stanno morendo dalla voglia di vedere, e alcune risposte alle loro domande. Anzi direi a molte delle loro domande".

Voi cosa credete che accadrà? Fateci sapere nei commenti.