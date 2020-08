NCIS: arrivano importanti novità sulle future stagioni della serie crime

NCIS, giunta alla sua diciassettesima stagione, è una delle serie più longeve attualmente in onda: dopo un periodo di pausa dovuta alla pandemia gli autori, il cast e la troupe sono pronti per tornare a caccia di criminali.

Sapevamo che l'episodio finale di NCIS 17 sarebbe stato posticipato, ma non c'erano indizi che indicassero un periodo preciso per la ripartenza. Ora apprendiamo che i set di Los Angeles riapriranno i battenti il 9 settembre 2020, consentendo a tutti di girare la diciottesima stagione. Arrivano buone notizie anche per gli appassionati dello spin-off NCIS: Los Angeles, dato che la produzione ricomincerà il 3 settembre.

Per quanto riguarda la serie principale potremo quindi scoprire come si sono incontrati l'agente speciale Leroy Jethro Gibbs e il dottor Donald Mallard, detto Ducky, una storyline che nei piani doveva concludere la stagione 17. Anche NCIS: Los Angeles si è concluso prima del previsto e il produttore esecutivo Frank Military ha rivelato a TV Insider: "Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di girare il nostro ultimo episodio, quindi abbiamo dovuto posticiparlo perché era molto drammatico e aveva un cliffhanger legato al processo di Argento e alla battaglia morale con Sam. Riprenderemo tutto il prossimo anno".

Per chi segue la serie sui canali Rai potrà tranquillamente continuare la visione di NCIS con i nuovi episodi, visto che da noi mancano ancora nove puntate prima di raggiungere l'interruzione avvenuta in America.