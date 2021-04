NCIS, l'attrice di Abby Sciuto ha una cosa in comune con il suo personaggio: scopriamolo!

Una delle serie televisive più amate dal pubblico è certamente NCIS, che va ormai in onda da ben 17 anni e non si accenna a terminare anche perché gli ascolti sono sempre stati molto alti con episodi che hanno superato i due milioni di spettatori solo in Italia.

La serie televisiva vede come protagonista un team di agenti speciali di un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti (la squadra NCIS, appunto) che si occupa di tutti i casi criminali o investigativi che fanno riferimento a membri del corpo militare stesso.

Uno dei personaggi principali di NCIS è Abby Sciuto, che non passa di certo inosservata per via del suo abbigliamento gotico e dark. Nella serie TV Abby ascolta musica metal, anche mentre è a lavoro, ed è laureata in scienze forensi. Pauley Perrette, l'attrice che la interpreta, ha la stessa laurea del suo personaggio e apprezza lo stesso genere musicale. L'attrice è apparsa anche nel video "The Unnamed Feeling" per la band heavy metal Metallica dal loro album St. Anger.

Una differenza abbastanza particolare, invece, sono i suoi capelli. L'attrice, infatti, è in realtà bionda, ma per interpretare al meglio il ruolo della “metallara” Abby si tinge i capelli di nero. Una volta la Perrette è incappata anche in una reazione allergica ad una tinta che l’ha costretta ad un ricovero in ospedale.

Cosa ne pensate? La diciottesima stagione di NCIS ci farà fare anche un salto nel passato, scoprite tutti i dettagli su NCIS nel nostro approfondimento.