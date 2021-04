NCIS, chi è l'attore più pagato di sempre? Il cachet delle star

NCIS è una delle serie poliziesche procedurali più longeve di sempre. In onda da quasi vent'anni, non sorprende che le star dello spettacolo abbiano accumulato cifre incredibili. Ma quali sono? Da Mark Harmon a Wilmer Valderrama, ecco a voi tutti i guadagni.

Mark Harmon guida la serie nei panni di Leroy Jethro Gibbs, un ex cecchino dei Marines degli Stati Uniti diventato agente speciale. L'attore 69enne, noto anche per i suoi ruoli nei film Freaky Friday e Chasing Liberty, ha accumulato un patrimonio netto di 100 milioni di dollari. È stato riferito che lo stipendio della star per episodio, ad oggi, è di 525.000 dollari. Dall'inizio della serie ad adesso, il dramma poliziesco della CBS ha mandato in onda 408 episodi e Mark è apparso in ognuno di essi.

Nel ruolo di Donald "Ducky" Mallard troviamo l'attore scozzese David McCallum, diventato famoso negli anni '60 per aver interpretato l'agente segreto Illya Kuryakin nella serie televisiva The Man from UNCLE. Come il suo co-protagonista Mark, fa parte del cast dalla stagione uno. Il suo patrimonio netto dichiarato è di 10 milioni di dollari, con uno stipendio per episodio di 75.000 dollari.

Wilmer Valderrama era noto per i suoi ruoli in That '70s Show, Grey's Anatomy e The Ranch prima di entrare a far parte del cast di NCIS nel 2016. Per il suo ruolo di agente sotto copertura Nicholas Torres, avrebbe ricevuto uno stipendio di 100.000 dollari a episodio. Il suo patrimonio netto è stimato in circa 20 milioni di dollari.

Sean Murray interpreta l'agente speciale Timothy McGee e si dice il suo patrimonio sia di 8 milioni di dollari. Anche se non si sa quale sia il suo stipendio per episodio, è stato un membro inestimabile del cast dalla seconda stagione, quando si è unito al cast principale ed è stato aggiunto ai titoli di testa.

L'analista del team NCIS, Ellie Bishop, è interpretata dall'attrice Emily Wickersham, già apparsa in The Sopranos, Gossip Girl e Law & Order: Criminal Intent. Non è chiaro quanto guadagni per episodio, ma il suo patrimonio netto complessivo è stimato intorno ai 6 milioni di dollari.

Infine, il personaggio di Brian Dietzen, il dottor Jimmy Palmer, ha iniziato come assistente medico legale, ma è stato promosso al ruolo di capo medico legale quando Ducky si è ritirato nella stagione 16. Il suo stipendio per episodio non è stato rivelato, ma il suo patrimonio netto è stimato a circa 2 milioni di dollari.

Cosa ne pensate? La diciottesima stagione di NCIS ci farà fare anche un salto nel passato, scoprite tutti i dettagli su NCIS nel nostro approfondimento.