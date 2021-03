NCIS, ecco chi ha creato la storica sigla della serie poliziesca

NCIS è una serie televisiva procedurale d'azione che ruota attorno a una squadra di agenti speciali del Servizio Investigativo Criminale Navale che combina elementi del dramma militare e generi procedurali della polizieschi.

La storia e i personaggi sono stati inizialmente introdotti in due episodi della serie CBS JAG (stagione otto episodi 20 e 21: "Ice Queen" e "Meltdown"). Lo spettacolo venne presentato proprio come uno spin-off di JAG, ma poi divenne talmente apprezzato da essere pubblicato come una serie standalone. Donald P. Bellisario e Don McGill sono i co-creatori e i produttori esecutivi dalla prima stagione del franchise NCIS. Chi ha creato, invece, la celebre sigla?

La CBS Records ha pubblicato la prima colonna sonora dello spettacolo il 10 febbraio 2009. La colonna sonora ufficiale della TV è un set di due dischi e 22 tracce che include canzoni inedite dei migliori artisti presenti negli stessi episodi dello spettacolo. La colonna sonora della sigla è stata realizzata, invece, da Numeriklab. Il titolo è NCIS Theme e i compositori sono Matt Hawkins, Maurice Jackson e Neil Martin.

Il set include anche canzoni eseguite da alcuni attori abituali della serie come Pauley Perrette e Coté de Pablo. Un sequel della colonna sonora è stato rilasciato il 3 novembre 2009 con il titolo di NCIS: The Official TV Soundtrack Vol. 2 ed è un set di 12 tracce su disco singolo che copre brani (molti inediti) presenti durante la settima stagione dello spettacolo, inclusa una registrazione intitolata "Bitter and Blue" di Weatherly, oltre a due canzoni utilizzate nelle stagioni precedenti.

Cosa ne pensate? La diciottesima stagione di NCIS ci farà fare anche un salto nel passato, scoprite tutti i dettagli su NCIS nel nostro approfondimento.