NCIS, come nacque la storica serie TV? Riscoprite le origini dello show

NCIS - Unità anticrimine (NCIS) è una serie televisiva di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e trasmessa dal 2003. Lo show era nato come spin-off di JAG - Avvocati in divisa, ma poi ebbe così tanto successo da vederne lo sviluppo seriale.

La serie, quindi, nacque nel 2003, quando Donald P. Bellisario, già ideatore e produttore di altre serie televisive del calibro di Magnum, P.I. e Airwolf, ottenne il via libera dal network CBS di inserire nell'ottava stagione di JAG - Avvocati in divisa uno speciale doppio episodio in due parti per dare il via a un eventuale spin-off.

I due episodi vennero intitolati La regina di ghiaccio (Ice Queen) e Catastrofe annunciata (Meltdown) e mostravano per la prima volta i personaggi che poi sarebbero diventati i protagonisti di NCIS. La serie ottenne il via libera definitivo per la produzione dopo il grande successo di questi due episodi, ma inizialmente la serie doveva chiamarsi Navy CIS, poi cambiato in Navy NCIS. In origine era stata la rete a voler inserire la parola "Navy" nel titolo, in modo da tenere la serie collegata all'universo di JAG nella mente degli spettatori, ma poi lasciarono solo NCIS per evitare la ridondanza.

La serie quindi nasce come spin-off, ma l'ideatore Donald P. Bellisario presentò NCIS come una fiction televisiva completamente nuova e indipendente spiegando che nessun personaggio di JAG sarebbe apparso in NCIS e non ci sarebbero quindi stati crossover oltre al primo episodio che introdusse la serie. Inoltre, Bellisario precisò che, rispetto a JAG, la nuova serie si prefissava l'obiettivo di raggiungere anche un pubblico più giovane. Da questo momento NCIS sarebbe andato avanti fino ai giorni nostri per ben 17 stagioni di cui ancora non si conosce una fine.

