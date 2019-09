NCIS: Cote de Pablo rivela di 'non aver avuto altra scelta' quando ha lasciato lo show

Cote de Pablo è stata tra i protagonisti di Ncis dalla terza all'undicesima stagione e i motivi del suo addio sono rimasti avvolti nel mistero, con diverse affermazioni di circostanza. L'attrice riprenderà il ruolo nella diciassettesima stagione dello show poliziesco in onda sulla CBS e ha dichiarato di "non aver avuto altra scelta" all'epoca.

Il rientro di Cote de Pablo nel cast di Ncis non è l'unica sorpresa della nuova stagione, dato che è stato confermato un altro ritorno a sorpresa, tenuto segreto fino all'ultimo.

I motivi dell'addio dell'attrice, però, continuano a restare un argomento che de Pablo tocca solo in modo marginale.

In un'intervista con USA Today, l'interprete di Ziva David (ruolo ricoperto dalla terza all'undicesima stagione) ha parlato di alcune dichiarazioni fatte nel 2016 riguardo un cattivo trattamento riservato al suo personaggio e ha spiegato che "sono state riportate fuori contesto". Ha poi ribadito di non aver avuto altre opzioni sei anni fa ma che non fornirà ulteriori dettagli.

"Non sono ancora pronta per parlarne, ma un giorno lo farò. Comunque, non ho lasciato perché volevo andare via o perché fossi stanca", ha detto de Pablo.

Inoltre ha confessato che quando ha lasciato lo show "ho pensato che era finita e non se ne sarebbe parlato più".

Ma ora è pronta a riprendere il ruolo e ha anche avuto un cameo nella stagione 16. Per l'occasione ha ricevuto una calda accoglienza: "i produttori mi stavano aspettando, si sono alzati e hanno applaudito quando sono arrivata".



La premiére di Ncis 17 debutta il 24 settembre sulla CBS.