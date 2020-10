NCIS: Data di uscita e tutti i dettagli della diciottesima stagione

È tutto pronto per l'arrivo della stagione 18 di NCIS: dopo le vicende delle ultime puntate, gli appassionati dello show di CBS sono ansiosi di scoprire come continuerà la storia dei membri della celebre unità anticrimine.

Come sapete nel corso di questi episodi inediti assisteremo all'addio di Maria Bello dalla serie, anche se ancora non conosciamo i dettagli del futuro di Sloane. Per vedere la nuova stagione dovremo aspettare il prossimo 17 novembre, manca quindi poco più di un mese alla messa in onda delle puntate, che saranno ambientate durante l'autunno del 2019, seguiremo quindi le vicende di Gibbs, impegnato in una missione molto importante.

Inoltre nel corso della diciottesima stagione, andrà in onda l'episodio numero quattrocento, siamo sicuri quindi che il network avrà in mente alcune idee per festeggiare con i fan questo importante traguardo. Infine vi segnaliamo che il numeroso cast di NCIS è attualmente impegnato con la lettura dei copioni, come ha fatto sapere Wilmer Valderrama con un post condiviso sulla sua pagina di Instagram e che potete trovare in calce alla notizia. Rimaniamo in attesa di conoscere altri dettagli riguardo le vicende dello show, se cercate altre indiscrezioni vi segnaliamo questa notizia riguardo la trama della stagione 18 di NCIS.