La NCIS esiste davvero, tutto sulla reale organizzazione che ha ispirato la serie

NCIS è uno degli spettacoli televisivi più longevi e apprezzati della storia della televisione. Ormai è diventato un appuntamento fisso per molti spettatori da 18 anni a questa parte, ma cosa c'è di reale in NCIS?

Il servizio investigativo criminale navale (Naval Criminal Investigative Service) ha "navale" nel nome, ma in realtà è un'agenzia civile. Gli agenti fanno molte delle stesse cose degli investigatori di polizia, ma con un focus sulla Marina e sul Corpo dei Marines. Tuttavia, il direttore dell'agenzia riferisce direttamente al Segretario della Marina. Gli agenti NCIS del mondo reale hanno quattro aree di competenza:

Indagini penali: indagare sui crimini che coinvolgono i membri del servizio della Marina e del Corpo dei Marines è la maggior parte del lavoro per i veri agenti dell'NCIS. Indagano anche sui crimini che riguardano il servizio militare.

Controspionaggio: come ci si potrebbe aspettare, si tratta di esaminare eventuali atti di spionaggio commessi da un altro paese.

Antiterrorismo: gli agenti dell'NCIS mirano a mantenere i marinai, i marines, i civili e le proprietà della Marina e del Corpo dei Marines al sicuro dal terrorismo.

Cybersicurezza: tutto ciò che riguarda il crimine informatico fa parte del lavoro degli agenti NCIS. Ciò include violazioni della rete, malware e truffe di phishing.

Come con qualsiasi programma televisivo, NCIS a volte esagera con le dimostrazioni visive e narrativa, ma in realtà gran parte del nocciolo dello show è molto vicino a ciò che fanno gli agenti nella vita reale. Stando a quanto dichiarato dall'agente speciale dell'NCIS Kevin Dodds:

"Gli agenti NCIS lavorano contro il terrorismo, crimini generali, crimini economici, frode e compiono operazioni di protezione. NCIS è molto realistico in questo".

Ci sono però alcune grandi differenze. Per prima cosa, non ci sono molte sfide sulla giurisdizione. Gli agenti NCIS della vita reale conoscono i loro confini e lavorano con altre agenzie se hanno bisogno di attraversarli durante un'indagine. Inoltre, non c'è un'Abby, il personaggio di Pauley Perrette né un Donald "Ducky" Mallard che compiono analisi forensi. C'erano agenti dell'NCIS del mondo reale che facevano analisi forensi quando lo spettacolo è iniziato, ma adesso se ne occupa un laboratorio dell'esercito. Alcuni agenti gestiscono cadaveri, ma l'NCIS non ha mai avuto un medico legale dedicato a fare le autopsie. Il personaggio di Leroy Jethro Gibbs di Mark Harmon si diverte a schiaffeggiare affettuosamente i colleghi sulla nuca, ma questo non accade mai nella vita reale. Se un vero agente lo facesse, si arriverebbe a provvedimenti disciplinari anche gravi.

Cosa ne pensate? La diciottesima stagione di NCIS ci farà fare anche un salto nel passato, scoprite tutti i dettagli su NCIS nel nostro approfondimento.