NCIS, il futuro potrebbe riservare una reunion di Ziva e Tony

Il personaggio di Ziva David in NCIS è di nuovo andato via, ma sembra aver lasciato agli spettatori un indizio che dà loro la speranza di rivedere in futuro anche un altro personaggio: Tony, interpretato da Michael Weatherly. Ziva (Cote de Pablo) tornerà più avanti per altri due episodi della stagione 17.

Prima di tornare alla sua missione, Ziva ha parlato di Tony DiNozzo con Gibbs. Tony aveva lasciato il team di NCIS alla fine della stagione 13 per occuparsi di Tali, la figlia avuta con Ziva, ignorando che quest'ultima fosse ancora viva.

"Meno Tony sa, meglio è" dice nell'episodio 2 della stagione 17 il personaggio interpretato da Cote de Pablo. Alla fine dell'episodio, però, il telefono di Gibbs squilla: è proprio Tony. Gibbs conferma a Ziva di non avergli ancora rivelato la verità, aggiungendo: "Dovrebbe sentirla da te".

"E così sarà" replica Ziva andando via. Una battuta che indubbiamente pone le basi a un possibile futuro incontro tra i due.

Se è vero che Cote de Pablo non ha avuto scelta quando ha lasciato per la prima volta NCIS, come ha dichiarato in una recente intervista, dopo il suo sorprendente ritorno sappiamo comunque che l'agente speciale Ziva David sarà ancora presente nella serie poliziesca. Non è ancora chiaro, invece, se anche Michael Weatherly riprenderà il suo ruolo. Nel 2017, l'attore aveva dichiarato a Digital Spy di essere desideroso di tornare, ma "quando sarà il momento". Parlando della collega, l'aveva definita "una delle mie persone preferite. Per otto anni, ci siamo divertiti molto."