NCIS Hawai'i, lo showrunner promette grandi colpi di scena nel nuovo spin-off di NCIS

Si avvia alla conclusione negli Stati Uniti la nuova serie NCIS Hawai'i, spin-off del celebre poliziesco della CBS ancora inedito in Italia. A circa un mese dal finale di stagione, il produttore esecutivo Christopher Silber promette grandi colpi di scena!

NCIS Hawai'i ha la prima donna protagonista nel franchise: si tratta dell'agente speciale Jane Tennant (interpretata da Vanessa Minnillo), a capo della divisione NCIS di Pearl Harbour.

All'avvicinarsi della fine della prima stagione della serie spin-off, Silber promette grandi colpi di scena per una coppia al centro dello show: si tratta di Lucy Tara e Kate Whistler, le agenti interpretate da Yasmine Al-Bustami e Tori Anderson.

Parlando della relazione tra le due, Silber ha rivelato: "Ci saranno molti scoop su Lucy e Whistler e non vediamo l'ora di mostrarvi i colpi di scena della loro relazione molto soddisfacente". Lo showrunner ha inoltre confermato che il resto della squadra del Naval Criminal Investigative Service scoprirà presto la verità sul rapporto tra le due colleghe.

Di recente, lo stesso Silber aveva rivelato che prima o poi potrebbe esserci un crossover tra NCIS Hawai'i e NCIS, anche se non ci sono ancora progetti in merito: "Sono sempre aperto per ogni tipo di crossover che CBS ci permetterà di realizzare" aveva dichiarato il produttore esecutivo alla stampa.