NCIS: Hawaii avrà una donna come protagonista: è la prima volta per il franchise

C'è sempre una prima volta, e nel caso del franchise di NCIS, questa riguarda il personaggio principale della nuova serie spin-off NCIS: Hawaii. Cosa avrà di diverso? Sarà una donna.

Non è ancora certo che NCIS: Hawaii verrà ordinato dal network CBS, ma se così dovesse essere, preparatevi ad avere un caposquadra donna per la nuova unità speciale di riferimento.

Si tratterà, stando a quanto riportato da TV Line, di tale "Jane Tennant, che anche nella finzione potrà vantare il titolo di primo agente speciale capo della divisione NCIS Pearl".

Finora infatti avevamo avuto solo uomini in cima alla gerarchia dei vari show del franchise di NCIS, come i vari Mark Harmon in NCIS - Unità Anticrimine, Chris O’Donnell e LL Cool J in NCIS: Los Angeles, Scott Bakula in NCIS: New Orleans (Questo anche contando la Hetty di Linda Hunt di NCIS: LA, dato che come anche Gibbs di Mark Harmon e Pride di Scott Bakula è il Calleen di O'Donnell a detenere il titolo di Special Agent in Charge). Certo c'era NCIS: Red con Kim Raver e John Corbett co-protagonisti, ma poi non se ne è fatto più nulla, quindi...

Ad ogni modo, i casting per NCIS: Hawaii dovrebbero essere già in corso, e se riuscirà ad arrivare sugli schermi, il "record" sarà tutto per la futura Jane Tennant.