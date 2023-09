NCIS si fa internazionale: arriva NCIS Sydney

NCIS è, senza alcun dubbio, uno dei prodotti seriali americani più visti e seguiti al mondo da più tempo. Nel corso degli anni la storia si è allargata in altre zone degli Stati Uniti senza uscire mai fuori frontiera. Sembra che, ad anni della prima puntata, siano finalmente pronti a cambiare aria.

E' stato ufficialmente annunciato, infatti, uno spin-off internazionale della serie ambientato a Sydney con una squadra totalmente inedita. Un'ottima notizia per i fan che, già di recente, avevano sentito uno degli ex protagonisti della serie, Michael Weatherly parlare di un possibile ritorno e di una reunion inaspettata. L'annuncio è arrivato dopo che, per anni si era parlato della possibilità di spostare la storia oltre le frontiere americane esplorando anche nuove zone del mondo.

La decisione di andare in Australia, è un ottimo gancio per raccontare una storia di collaborazione tra la divisione statunitense e una squadra federale australiani, per affrontare le tensioni e i problemi sempre più incombenti nella zona dell'indo-pacifico. Inizialmente la serie era stata programmata per il 13 novembre ma, la CBS, ha ufficialmente deciso di farla debuttare il giorno seguente. La squadra sarà composta da agenti statunitensi ed australiani dedicati ad unire le forze.

Nel frattempo Sean Murray ha parlato del ritorno di Mark Harmon nei panni di Gibbs. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!